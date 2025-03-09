طلاق محتمل بين كلوني وزوجته اللبنانية...بعد 11 عامًا من الزواج!

A + A -

يواجه الممثل الأميركي الشهير جورج كلوني أزمة كبيرة في حياته الشخصية، حيث تشير التقارير إلى احتمالية وقوع الطلاق بينه وبين زوجته أمل علم الدين. ويأتي هذا في وقت تتسع فيه الفجوة بين الزوجين نتيجة انشغال كل منهما في مشاريعه الخاصة.

وفقًا لتقرير نشره موقع "رادار أونلاين"، فإن الأزمة ازدادت تعقيدًا بعد قرار كلوني بالانخراط في عرض مسرحي جديد على مسرح برودواي في نيويورك، بينما تواصل أمل ممارسة مهنة تدريس المحاماة في جامعة أكسفورد في بريطانيا.

التقرير يوضح أن بعد المسافة بين الزوجين قد يؤدي إلى الطلاق بعد 11 عامًا من الزواج، وهو ما قد يكلف كلوني ثروة طائلة قد تصل إلى 300 مليون دولار وفقًا لتقارير سابقة.



ويذكر أن الزوجين لديهما توأمان، إيلا وأليكساندر، اللذان يبلغان من العمر 7 سنوات ويعيشان مع والدتهما في أوكسفوردشاير في بريطانيا.