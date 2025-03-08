بالفيديو: هل دخل نجل راغب علامه القفص الذهبي؟

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ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بخبر زواج عارض الازياء اللبناني لؤي علامة نجل الفنان اللبناني راغب علامة، بعد صورة تصدرت له مع فتاة.

وفي التفاصيل، نشر عارض الأزياء لؤي علامة ابن الفنان راغب علامة صورة عبر خاصية "الستوري" على حسابه على تطبيق انستغرام.

وأطل لؤي في الصورة برفقة حبيبته الأجنبية محتفلا بعيد ميلادها، وعلق على الصورة بالقول: "عيد ميلاد سعيد زوجتي الجميلة".

وأشارت "الجرس" إلى ان لؤي وحبيبته يتقابلان منذ أكثر من سنتين وهي أتت معه إلى لبنان في عدة زيارات وتربطها علاقة بكل العائلة، لكن لا زواج رسمي بينهما، خصوصا انه يبلغ من العمر 23 عاما.

وتابعت "الجرس" ان ثمة علاقة حب تجمع بين الإثنين ولكن لم يتم الزواج بعد بشكل رسمي.