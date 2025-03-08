هذا ما جرى في الأستديو بين نجمة لبنانية شهيرة وفنان مصري!

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عاد اسم الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب وطليقها الفنان المصري حسام حبيب ليتصدر من جديد، بعد حلوله ضيفا ضمن برنامج "رامز ايلون مصر" الذي يقدمه راكز جلال ويُعرض في شهر رمضان المبارك على قناة MBC، والذي تشارك فيه النجمة الذهبية نوال الزغبي.



وفي التفاصيل، أثارت الحلقة ضجة واسعة خصوصا بعد الموقف الذي جمع بين حسام حبيب والفنانة اللبنانية نوال الزغبي، حيث تعاملت نوال مع حسام ببرود واضح، رافضة الحديث معه بشكل مباشر.



وعلّلت نوال الزغبي موقفها هذا بتعاطفها مع صديقتها الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب، في ظل الأزمات التي مرت بها بسبب علاقتها السابقة بحسام حبيب، إذ سأل رامز جلال الفنانة نوال الزغبي خلال الحلقة "مش عايزة غنوة جديدة من حسام؟"، لترد نوال قائلة: "مش عايزة حاجة من حسام لأنه زعل صحبتي اللي بموت فيها، وأنا مع صاحبتي ضد حسام".



في المقابل، التزم حسام حبيب الصمت ولم يرد على تصرف نوال الزغبي، مما زاد من تفاعل الجمهور مع الموقف.



وكعادته، لم يترك رامز جلال هذه الفرصة تمر دون استغلالها، فبعد أن أوقع حسام حبيب في المقلب وقام بربطه ضمن أحداث البرنامج، فاجأه بسؤال صريح ومباشر: "هل كنت سببًا في تدمير شيرين عبد الوهاب؟"، فجاء رد حبيب صادمًا للجميع، حيث أجاب قائلاً: "أه.. أنا اللي دمرت شيرين عبد الوهاب"، في اعتراف غير متوقع أثار موجة واسعة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي.