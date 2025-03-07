"أنا اللي دمرتها".. ماذا قال حسام حبيب عن شيرين؟

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أدلى المطرب حسام حبيب باعترافات جريئة، خلال حلوله ضيفا على حلقة الخميس من برنامج "رامز إيلون مصر" الذي يقدمه رامز جلال ويعرض عبر شاشة "MBC مصر" في شهر رمضان.

واستغل رامز جلال تواجد حسام حبيب مقيدا في الفقرة الرئيسية للبرنامج، وقرر توجيه أسئلة صعبة له بخصوص علاقته بشيرين عبد الوهاب طليقته، التي دخلت في أزمات كبرى وقضايا معه خلال الأشهر الأخيرة.

وحينما وجه رامز جلال السؤال إلى حسام حبيب قائلا "هل حسام حبيب دمر شيرين ولا انت واخدها مدمرة جاهزة؟"، ليجيب حسام حبيب وهو يضحك قائلا "أنا اللي دمرتها".

وأوضح بعدها المطرب المصري أنه مازال يحب زوجته السابقة بشكل رومانسي، وحينما باغته رامز جلال بالسؤال قائلا "دلوقتي إيه أكتر حاجه بتلفت نظرك في الست غير حسابها في البنك؟"، اكتفى حسام بالضحك كإجابة على السؤال.

ووجه حسام حبيب اعتذاره إلى زوجته السابقة في الحلقة قائلا "أنا آسف يا شيرين.. وأنا لسه بحبك.. وإنتي على راسي من فوق.. واتعلمت الأدب على الآخر".

وفي نهاية الحلقة أكد رامز جلال لحسام حبيب أن ما حدث في الحلقة كان في مصلحته للغاية، خاصة أن شيرين حينما تشاهد الحلقة ستتنازل عن كافة القضايا، وسيعودان إلى بعضهما البعض مرة أخرى.

لكن حسام حبيب أكد على أن "أم البنات" هي من ستفرح فيه بعد ما حدث معه، وذلك في إشارة إلى شيرين عبد الوهاب.