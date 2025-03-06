بالصورة: نجم لبناني شهير في المستشفى!

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خضع الفنّان اللبنانيّ فادي حرب في الساعات الماضية لعملية جراحيّة في بيروت تكلّلت بالنّجاح.

وفي معلومات خاصّة لموقعنا علمنا أنّ فادي وصل إلى بيروت حيث خضع مباشرة لعمليّة “فِتقْ” في أحد مستشفيات بيروت.

ومن المتوقّع ان يستأنف فادي نشاطاته الفنّيّة وحفلاته بعد تحسّن وضعه الصّحّيّ.



على صعيد آخر، يواصل “حرب” تألّقه في إحياء أضخم حفلات الزّفاف، إذ نشر مؤخّرًا عبر خاصّيّة القصص القصيرة على “إنستغرام”، أكثر من صورة و فيديو من الحفل الفخم والكبير الذي أحياه مؤخّرًا في دبي.