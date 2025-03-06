"إبرة" دخلت في عين دانييلا رحمة؟!

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كشفت الممثلة دانييلا رحمة عن تفاصيل تحضيرها لدورها في مسلسل “روح”، حيث أمضت وقتًا مع راقصة كفيفة تدعى ريبيكا، والتي وصفتها بأنها كانت بمثابة “روح” لها. لكن رحلة رحمة إلى تجسيد الشخصية لم تكن سهلة، إذ تعرضت لحادثة غريبة قبل بدء التصوير، حيث دخلت إبرة في عينها، مما أدى إلى إغلاقها وتورمها. هذه الحادثة “البشعة”، كما وصفتها رحمة، تسببت في وقف التصوير وشعورها بألم حقيقي في العينين، مما جعلها تدرك معاناة فاقدي البصر بشكل أعمق.