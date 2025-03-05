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" إنضمت إلى فصيل إرهابي ".. القبض على "بلوغر" شهيرة !

5
MARCH
2025
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كشف المحامي نبيه الجنادي عن حبس البلوجر سوزي الأردنية لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وذلك في اتهامها بالانضمام إلى جماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة.

وقال الجنادي عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "بالأمس حققت نيابة أمن الدولة العليا مع سوزي الأردنية بتهمة الانضمام إلى جماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة، وقررت النيابة حبسها 15 يومًا على ذمة التحقيقات".

وفي وقت سابق، قضت محكمة جنح مستأنف المنعقدة في مجمع محاكم شمال القاهرة بالعباسية بقبول الاستئناف المقدم من البلوجر سوزي الأردنية على حكم حبسها عامين في اتهامها بسب والدها والتعدي على القيم الأسرية، وأيدت المحكمة تغريمها 300 ألف جنيه.

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