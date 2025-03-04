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بالفيديو - ماذا حصل؟ " لذا وافقت على الانتقال معه إلى mtv "

4
MARCH
2025
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استضاف الإعلامي فراس حاطوم الممثل ومقدم البرامج جاد بو كرم الذي تحدت عن تجربته لسنوات مع الإعلامي هشام حداد. واعتبر بو كرم ان حداد أخذ طرفا مع الثورة لذا خسر برنامج "لهون وبس" من نسبة المشاهدين وذلك بسبب انقسام البلد حينها . وقال بوكرم: "السياسة خسرت "لهون وبس"، مشيرا إلى انه لم يكن يحب تركيز هشام على انتقاد رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل. وأشار إلى ان الـ lbci لم تعرض عليه فكرة برنامج بعد قرار حداد مغادرة المحطة بل طلبوا منه ان يحضر شخصيا فكرة برنامج، لذا وافق على الانتقال معه إلى قناة mtv ، حيث قدم برنامجا لوحده أيضا.

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