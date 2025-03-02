living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

" احتجازها في بيروت لمدة ثلاثة أيام" ؟.. ماذا كشفت الإعلامية الشهيرة؟

2
MARCH
2025
View Gallery
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

لها - ----------------------------------------------------------

أعلنت الإعلامية ريهام سعيد عبر حسابها الخاص على "فيسبوك" عودتها الى مصر بعد احتجازها في بيروت لمدة ثلاثة أيام، وذلك عقب مناشدتها للسفارة المصرية في لبنان للتدخل للإفراج عنها، على إثر قرار المحكمة في بيروت بالتحقيق معها في بلاغ طبيب التجميل نادر صعب ضدها بسبه.

وكتبت ريهام سعيد منشورًا قالت فيه: "أنا الحمد لله وصلت أرض مصر حالًا.. تم الإفراج عني بعد حبسي لمدة 3 أيام في بيروت".

وحرصت على توجيه رسالة شكر وامتنان لكل من ساندها خلال أزمتها، وكتبت: "شكرًا لكل اللي كان قلقان.. أنا آسفة مش قادرة أرد على المكالمات دلوقتي.. إن شاء الله أبقى كويسة وأرد على كل المكالمات".

تعود جذور الأزمة الى نزاع قانوني بين ريهام سعيد والطبيب اللبناني نادر صعب، إذ اتهمته الإعلامية المصرية بارتكاب خطأ طبي أدى الى تشويهها بعد إجرائها عملية تجميل، وكانت قد سافرت الى لبنان لحضور جلسات تحقيق في القضية، إلا أنها فوجئت بتوقيفها في المطار، ونشرت نداءً تطالب فيه السفارة المصرية بالتدخل، متهمة نادر صعب باستخدام نفوذه لمنعها من دخول البلاد.

في منشور سابق، وجهت ريهام سعيد رسالة مباشرة للطبيب اللبناني قائلة: "أنا مبخافش يا نادر.. ويا رب تيجي تحضر المحاكمات في مصر زي ما باجي أنا لبنان.. مهما تعمل، أنت دكتور شوهتني وأخطأت طبيًا.. محتاج فلوس؟".

وعلى الجانب الآخر، أكد نادر صعب أنه راضٍ عن نتائج العملية، وأنه بصدد اتخاذ إجراءات قانونية ضد ريهام ردًا على اتهاماتها المستمرة.

ورغم عودتها الى مصر، لا تزال القضية القانونية بين الطرفين قائمة في لبنان، إذ يترقب المتابعون التطورات المقبلة، خاصة بعد التصريحات المتبادلة بينهما.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout