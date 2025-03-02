" احتجازها في بيروت لمدة ثلاثة أيام" ؟.. ماذا كشفت الإعلامية الشهيرة؟

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أعلنت الإعلامية ريهام سعيد عبر حسابها الخاص على "فيسبوك" عودتها الى مصر بعد احتجازها في بيروت لمدة ثلاثة أيام، وذلك عقب مناشدتها للسفارة المصرية في لبنان للتدخل للإفراج عنها، على إثر قرار المحكمة في بيروت بالتحقيق معها في بلاغ طبيب التجميل نادر صعب ضدها بسبه.

وكتبت ريهام سعيد منشورًا قالت فيه: "أنا الحمد لله وصلت أرض مصر حالًا.. تم الإفراج عني بعد حبسي لمدة 3 أيام في بيروت".

وحرصت على توجيه رسالة شكر وامتنان لكل من ساندها خلال أزمتها، وكتبت: "شكرًا لكل اللي كان قلقان.. أنا آسفة مش قادرة أرد على المكالمات دلوقتي.. إن شاء الله أبقى كويسة وأرد على كل المكالمات".

تعود جذور الأزمة الى نزاع قانوني بين ريهام سعيد والطبيب اللبناني نادر صعب، إذ اتهمته الإعلامية المصرية بارتكاب خطأ طبي أدى الى تشويهها بعد إجرائها عملية تجميل، وكانت قد سافرت الى لبنان لحضور جلسات تحقيق في القضية، إلا أنها فوجئت بتوقيفها في المطار، ونشرت نداءً تطالب فيه السفارة المصرية بالتدخل، متهمة نادر صعب باستخدام نفوذه لمنعها من دخول البلاد.

في منشور سابق، وجهت ريهام سعيد رسالة مباشرة للطبيب اللبناني قائلة: "أنا مبخافش يا نادر.. ويا رب تيجي تحضر المحاكمات في مصر زي ما باجي أنا لبنان.. مهما تعمل، أنت دكتور شوهتني وأخطأت طبيًا.. محتاج فلوس؟".

وعلى الجانب الآخر، أكد نادر صعب أنه راضٍ عن نتائج العملية، وأنه بصدد اتخاذ إجراءات قانونية ضد ريهام ردًا على اتهاماتها المستمرة.

ورغم عودتها الى مصر، لا تزال القضية القانونية بين الطرفين قائمة في لبنان، إذ يترقب المتابعون التطورات المقبلة، خاصة بعد التصريحات المتبادلة بينهما.