طلاق فنانة لبنانية.. ماذا في التفاصيل؟

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لها -



علمت "لها" من مصادر موثوقة أن الفنانة نور صعب انفصلت عن زوجها، بعد زواج لم يُكمل عامه الثالث وأثمر عن ابنة وحيدة لم تبلغ عامها الثاني بعد.

وأكّد مصدر مطّلع في تصريحات حصرية أن الممثلة اللبنانية تنتظر انتهاء معاملات الطلاق بشكل رسمي، لإنهاء الزواج الذي تم مدنياً في تركيا عام 2022.

وابتعدت صعب عن التمثيل في الفترة الأخيرة، رغم تلقيها العديد من العروض الفنية، من أجل التفرغ لابنتها، لكنها شاركت في مجموعة من لوحات الجزء الثاني من مسلسل "ما اختلفنا" الذي يتضمن لوحات منفصلة وأخرى متصلة، بأسلوب كوميدي فريد ونقد ساخر قد يصلان إلى الكوميديا السوداء، ضمن سقف عالٍ يلامس حتى العلاقة الشائكة بين الحاكم والمحكوم، من تأليف مجموعة من أبرز الكتّاب العرب، بإشراف الكاتب زياد ساري، ومدير إدارة الإنتاج فراس العمري والمنتج المنفّذ أسامة الحمد، والمخرج وائل أبو شعر.