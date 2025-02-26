living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

بالفيديو - "رح بيع تيابي": فنان لبناني يعترف ...!

26
FEBRUARY
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

---------------------------------------------------------------------------

لها - 

تحدث الفنان جاد خليفة بكل جرأة خلال استضافته في برنامج "Walla لنكيف" عبر "الجديد" عن حياته الشخصية وتفاصيل شائكة مرّ به قبل فترة وادت إلى خسارته الكثير من المال.


وأكد خليفة أنه انفصل عن زوجته قبل نحو سنة، وعلق على الأمر بطريقة عفوية قائلاً: "ما أحلى الواحد يكون لحاله وحر، وبس 10 أشهر حاسس حالي أحسن وقادر اتنفس".

واعترف جاد خلال اللقاء أنه خسر الكثير من أمواله بسبب القمار، وقال: "كل فنان بيلعب قمار وانا جربت لفترة بس تركت وما بقا لعبت لأنه خسرت كثير وهو دمار للانسان"، واستطرد قائلاً: "هلق انا مش مدمن على القمار بس جربت وتوقفت، ومش كل الفنانيين بيلعبوا قمار ولكن 75 بالمئة منهم يلعبون ولكن لا يعترفون بذلك".

وشدد خليفة على انه لم يعد يلعب قمار بعدما خسر الكثير من الاموال، وقال بعفوية: "خسرنا كثير خلص رح نبيع ثيابنا. وانا لو ما الكازينو كان معي كثير مصاري، والدليل انه ما خسرت شي بأزمة البنوك بلبنان لأن ما كان معي شي"، وتابع ممازحاً: "البنك بدو مني 100 دولار".

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout