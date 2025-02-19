بالفيديو: ممثل لبناني يصفع إعلاميا!

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أثار الممثل اللبناني بيتر سمعان عاصفة من الجدل بعد مقابلة تلفزيونية مثيرة، حيث صفع المُقدم خلال الحوار ووصفها رواد مواقع التواصل الاجتماعي بأنها هابطَة جدًافي التفاصيل، وجه المُقدم سؤالًا لسمعان قائلًا: "حضرتك مثلت بطولة غنوجة بيها، كيف أخدت الدور كان بدو المخرج حدا ما بيعرف يمثل"، ليرد سمعان بصفعة قوية على وجه المُقدم، مما أثار صدمة الجمهور. لم تتوقف المفاجآت عند هذا الحد، فقد أثارت أسئلة أخرى وطريقة إجابات بيتر سمعان عليها موجة من السخرية والانتقاد. علق العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي قائلين:"هيدا اسمو انحطاط مش فنّ بقى"، في إشارة إلى تدني مستوى الحوار والأداء.



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