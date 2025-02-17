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شاكيرا في المستشفى.. وإلغاء حفلتها في ليما

17
FEBRUARY
2025
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ألغت نجمة الغناء الكولومبية شاكيرا حفلا، الأحد، في ليما بعد أن دخلت إلى المستشفى بسبب حالة مرضية في البطن، حسبما أعلنت المغنية.
 
ونشرت شاكيرا بيانا على حساباتها في إنستغرام وإكس، الأحد، بعد الظهر، قالت فيه إنها حاليا في المستشفى وأن الأطباء أبلغوها بأن حالتها لا تسمح لها بتقديم عروض على المسرح.
 
وقالت: "أنا حزينة جدا لأنني لن أتمكن من الصعود على المسرح اليوم. لقد كنت متحمسة وفي عاطفة شديدة للقاء جمهوري الحبيب في بيرو".
 
ووصلت المغنية إلى بيرو مساء الجمعة، حيث كان من المقرر أن تقدم حفلين يومي الأحد والاثنين.
 
وكانت بيرو هي المحطة الثانية في جولتها اللاتينية "لاس موخيريس يا نو ليوران" أو "النساء لم تعد تبكي"، بعد ليلتين في البرازيل الأسبوع الماضي.
 
واستقبلت الجماهير اللاتينية شاكيرا بحرارة، حيث تجمعت الحشود في المطارات لاستقبالها. وقالت على إنستغرام يوم السبت: "شكرا لكم على هذا الاستقبال العاطفي، ليما!".
 
وفي بيانها، قالت شاكيرا إنها تأمل في التعافي قريبا. وأضافت: "خطتي هي أداء هذا العرض في أقرب وقت ممكن. فريقي والمنظمون يعملون بالفعل على تحديد تاريخ جديد".
 
وتتواصل جولة شاكيرا عبر دول أميركا اللاتينية قبل أن تتوجه إلى كندا والولايات المتحدة في مايو المقبل لإقامة سلسلة من الحفلات حتى يونيو.
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