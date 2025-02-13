قضاء يصدر حكمًا بحبس إعلامية شهيرة!

قضت محكمة الجنايات في الكويت اليوم الخميس بحبس الإعلامية فجر السعيد 3 سنوات مع الشغل والنفاذ في قضية أمن دولة.

وبحسب وسائل إعلام محلية، تمت تبرئة فجر من تهمة الدعوة إلى التطبيع مع إسرائيل.

وفي وقت سابق، وجهت كانت النيابة العامة للسعيد تهم إذاعة أخبار كاذبة وإساءة استعمال شبكة المعلوماتية، ونقل خبر مختلق، وهي التهم التي تمت فيها إدانتها اليوم بحكم الحبس.

جدير بالذكر أنه في سبتمبر الماضي، أثارت الإعلامية الكويتية غضبا كبيرا على مواقع التواصل بنشرها مقطع فيديو أثناء ترحيبها بإسرائيليين في منزلها بجورجيا، فيما دعت منذ عام 2019 للتطبيع مع إسرائيل، كما زارت مدينة القدس وظهرت في الإعلام العبري.