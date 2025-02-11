بعد وفاة الممثلة السورية بيوم.. جنينها يلتحق بها!

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بعد يوم على وفاة الممثلة السورية الشابة إنجي مراد، وهي تلد، أعلن زوجها سامر حقي وفاة طفلهما.



وكتب على حسابه في فيسبوك، اليوم الاثنين: "ابني الغالي علي سامر حقي في ذمة الله". أتراني قويًا لهذه الدرجة يا الله؟ حتى إنك لم تترك لي أحدًا ليكون كتفي في هذا العالم؟ “شريكة عمري راحت قبل ما تضم ابنها يلي كانت ناطرتو بشوق، واليوم ابني علي سامر حقي لحقها، وتركني لوحدي بهالعالم. كأنو روحي راحت معهم، وما بقيلي غير ذكراهم والدعاء. الله يرحمكم ويجمعني فيكم، إنا لله وإنا إليه راجعون.” حسبي الله ونعم الوكيل 💔 ما في كلمات تكفي هالألم، الله يرحمكون ويمنحني الصبر."