living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

"موعد وطريقة الوفاة"... موقع "ساعة الموت" يثير الجدل!

11
FEBRUARY
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

أثار موقع إلكتروني جديد يعمل بالذكاء الاصطناعي جدلاً واسعاً بعد أن زعم قدرته على تحديد موعد وطريقة وفاة المستخدمين بدقة، وذلك باستخدام خوارزميات متطورة لتحليل بيانات شخصية. ويعرف هذا الموقع باسم "ساعة الموت"، ويعد المستخدمين بتقديم تنبؤات دقيقة حول العمر المتوقع لهم، مع تحديد المدة المتبقية بالسنوات والأيام والساعات وحتى الثواني.

ويطلب الموقع من المستخدمين إدخال معلومات متعلقة بأسلوب حياتهم، مثل العمر، الوزن، العادات الصحية، مستوى النشاط البدني، بالإضافة إلى العادات الغذائية والتدخين، شرب الكحول، وممارسة الرياضة. بناءً على هذه البيانات، يقوم الذكاء الاصطناعي بحساب العمر المتوقع، مع إمكانية تحديد سبب الوفاة المحتمل، كما يتيح للمستخدمين مقارنة توقعاتهم مع متوسط العمر للأشخاص الذين يشتركون معهم في الجنس ومؤشر كتلة الجسم (BMI).

وعلى الرغم من زعم الموقع بتقديم تنبؤات "دقيقة"، إلا أنه لا يأخذ في اعتباره العوامل الوراثية والأمراض المزمنة أو الصحة العقلية، وهي عوامل يمكن أن تؤثر بشكل كبير على العمر المتوقع. لذلك، يتضمن الموقع إخلاء مسؤولية يوضح أن النتائج "للتسلية فقط"، وأنها ليست توقعات مؤكدة.

في تجربة لأحد الأشخاص، تنبأ الموقع بأن العمر المتوقع سيكون 68 عاماً. وعند النقر على خيار "الكشف عن سبب الوفاة"، أظهر الموقع أن "السرطان" سيكون السبب المحتمل. وعند تغيير العادات الغذائية من "مقبول" إلى "جيد"، ارتفع العمر المتوقع إلى 78 عاماً، وتغير سبب الوفاة إلى أمراض القلب. كما شهدت تجربة أخرى نتيجة غير متوقعة، حيث حدد الموقع سبب الوفاة بـ "مرض الإسهال"، وهو أمر نادر في الدول المتقدمة، ما أثار تساؤلات حول آلية الحسابات المستخدمة.

ورغم أن الموقع يدعي تقديم تنبؤات دقيقة، إلا أنه لم يوضح بشكل تفصيلي كيفية حساب الذكاء الاصطناعي للعمر المتوقع وأسباب الوفاة. برامج مماثلة مثل تطبيق "Death Clock" تعتمد على بيانات وإحصائيات من منظمات مثل منظمة الصحة العالمية (WHO) ومراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC).

من جهة أخرى، لا يسمح الموقع للمستخدمين بمراجعة أكثر من سبب واحد للوفاة في كل اختبار، ولا يقدم أي تفسير حول سبب تحديد مرض معين كسبب للوفاة دون غيره.

بعيداً عن الطابع المثير للقلق الذي يقدمه الموقع، فإنه يقدم أيضاً نصائح لتحسين الصحة وإطالة العمر، وأوصى الخبراء بالقيام بعدد من الإجراءات التي قد تساهم في تحسين الصحة العامة، مثل:

ممارسة الرياضة لمدة 30 دقيقة يومياً، ما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكري والسرطان.

تجنب التدخين والكحول، حيث إن التدخين هو السبب الرئيسي لسرطان الرئة، بينما يؤثر استهلاك الكحول على صحة الكبد والقلب.

الحفاظ على الروابط الاجتماعية، حيث يرتبط الشعور بالوحدة بتدهور صحة الدماغ وزيادة خطر الإصابة بالخرف.

يبقى السؤال حول مصداقية هذه التنبؤات المثيرة للجدل، في وقت يتطلع فيه البعض إلى استخدام التكنولوجيا في الحصول على "توقعات" دقيقة لمستقبلهم، رغم غياب الشفافية حول كيفية إجراء الحسابات.

روسيا اليوم
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   