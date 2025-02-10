بعد يوم على وفاتها... مولود ممثلة شهيرة يفارق الحياة!

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في يوم حزين، أعلن زوج الفنانة السورية الراحلة إنجي مراد، سامر حقي، اليوم الإثنين، عن وفاة مولودهما علي سامر حقي، بعد يوم واحد فقط من وفاة والدته.



وكتب حقي عبر منشور مؤثر على فيسبوك: "ابني الغالي علي سامر حقي في ذمة الله". وأضاف في رسالته: "شريكة عمري راحت قبل ما تضم ابنها يلي كانت ناطرتو بشوق، واليوم ابني علي لحقها، وتركني لوحدي بهالعالم. كأنو روحي راحت معهم، وما بقيلي غير ذكراهم والدعاء. الله يرحمكم ويجمعني فيكم، إنا لله وإنا إليه راجعون".

وكانت إنجي مراد قد توفيت يوم الأحد الماضي بعد تدهور حالتها الصحية ودخولها المستشفى للولادة. وقبل أيام، نشرت مراد على حسابها رسالة مؤلمة قالت فيها: "أنا عم أحتضر سامحوني".