خاتم أورتاغوس يثير الجدل.. ما السّبب!

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أظهرت الصور الملتقطة لرئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ونائبة المبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط، مورغان أورتاغوس، خلال زيارتها لقصر بعبدا اليوم الجمعة، ارتداء أورتاغوس لخاتم يحمل نجمة داوود في يدها. وقد نشر حساب الرئاسة الصور حيث ظهرت أورتاغوس وهي تصافح الرئيس عون باليد التي ترتدي فيها الخاتم، وقد كانت نجمة داوود واضحة في جميع الصور.

انتشرت الصور بسرعة على مواقع التواصل الاجتماعي، مما أثار استياءً كبيراً، خصوصاً بعد أن شكرت أورتاغوس إسرائيل لأنها “هزمت حزب الله”.

كما صرحت أورتاغوس بأنها “رأت حماسة كبيرة من الجالية اللبنانية في أميركا بشأن مستقبل لبنان”، وأضافت: “إسرائيل هزمت حزب الله ونحن ممتنون لها بسبب ذلك. نؤكد على عدم مشاركة الحزب في الحكومة اللبنانية الجديدة بأي شكل من الأشكال”.

وأكدت التزام الولايات المتحدة بالشراكة مع الحكومة اللبنانية الجديدة، معبرة عن أملها في تطور العلاقات بين البلدين، وقالت: “نأمل أن ينتهي نفوذ حزب الله في لبنان. لا أخاف منه فقد هُزم عسكريًا، ولن يتمكن من إرهاب المجتمع اللبناني مجدداً”.