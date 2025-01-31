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"زوجتي".. أول رد من زوج نانسي عجرم بعد أنباء طلاقهما

31
JANUARY
2025
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بعد تداول أنباء تؤكد انفصال الفنانة اللبنانية نانسي عجرم عن زوجها الطبيب فادي الهاشم، خرج الأخير عن صمته.

وعلق الطبيب الشهير بشكل غير مباشر في منشور مطول شاركه عبر حسابه في "إنستغرام"، أمس الأربعاء، مشيرا لها بكلمة "زوجتي".

وقال فادي الهاشم إن قراءة تعليقات المتابعين الموجودين على حسابه، أمر مثير للاهتمام، مضيفاً "إنه سيستمر في فعل ذلك من الآن فصاعدًا".

كما تابع "أرى أن 99.9% منها إيجابية، وأتفهم تمامًا السبب، ليس لأنك تحبني أو تحب زوجتي، بل لأنكم كائنات مستنيرة تفيض بالحب، وتتمتعون بالسلام الداخلي، وترون الخير في الناس. أعتقد اعتقادًا راسخًا أنكم جميعًا رائعون".

كذلك، تطرق الهاشم إلى التعليقات السلبية التي ما زالت تشير إلى حادثة إطلاق النار التي وقعت في منزله قبل سنوات، حين أطلق النار على لص دخل منزله وأرداه قتيلاً.

وتابع "أما بالنسبة للقلة القليلة من الذين ينتقدون ويدافعون بقوة عن لص أو معتد أو مجرم، فأنا أشفق عليهم حقا. إنهم يعيشون في عالم من الخوف والظلام، مليء بالكراهية والإنكار".

كما أكد الهاشم "أن كلماتهم تعكس كيف ينظرون إلى العالم، وربما كيف يعاملون أنفسهم، مطالبًا النفوس الرائعة المحبة، التي تشكل 99.9٪ من المعلقين، ألا ترد على عدوانهم، بل أن تظهر التعاطف، لأنه من الواضح أن أولئك الأشخاص أصحاب التعليقات السلبية يعيشون بالفعل في بؤس كافٍ".

صمت.. ونفي.. وأغنية جديدة
أتى هذا الرد، بعدما انتشرت أخبار تفيد بطلاق نانسي عجرم تزامناً مع صدور أغنية جديدة لها تتناول موضوع "الطلاق"، فيما التزمت الفنانة الصمت.

فيما اعتبر كثيرون أن ذكر الطبيب اللبناني لزوجته النجمة بكلمة "زوجتي"، هو لنفي كل مزاعم حول وجود توتراتٍ بينهما، والتي جرى تداولها على نطاقٍ واسع خلال الأيام الماضية.

بينما راح نشطاء مواقع التواصل لترجيح أن أخبار الطلاق وصمت الطرفين هو للترويج للعمل الفني الجديد الذي نشرته عبر صفحتها على "إنستغرام"، بعنوان "طول عمري نجمة".

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