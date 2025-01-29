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نانسي عجرم توقع أوراق الطلاق.. طول عمري نجمة

29
JANUARY
2025
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قامت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم بنشر برومو دعائي حصري لفيديو كليب جديد تحت اسم "طول عمري نجمة" عبر حسابها الخاص بموقع "إكس" وظهرت نانسي وهي تقوم بالتوقيع على أوراق الطلاق لتسدل الستار بهذا المقطع على التكهنات التي شهدت رواجا غير مسبوق الفترة الماضية حول أنباء طلاقها من زوجها الطبيب فادي الهاشم.

موعد طرح "طول عمري نجمة" لـ نانسي عجرم
وكشف التعليق المصاحب للبرومو الدعائي للفيديو كليب "طول عمري نجمة" بإن سوف يتم طرحه غدا الثلاثاء 28 يناير عبر منصة "إنغامي" ، وفور طرح الاعلان التشويقي للكليب تصدرت نانسي عجرم ترند منصة (إكس).

تغريدة نانسي عجرم تجدد شائعة الطلاق
وتسببت تغريدة أطلقتها النجمة نانسي عجرم مؤخرا، في تجدد أنباء انفصالها عن زوجها الطبيب فادي الهاشم، مما دفع تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي تأكيدات من مصادر وصفت بالمقربة عن وقوع الطلاق "وديا"، وقرب إعلان بيان صحفي من الطرفين.
القصة بدأت مع نشر نانسي عجرم تغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع X قالت فيها: "عندما ينتهي فصل، تبدأ روحنا في كتابة فصل جديد. هذه سنّة الحياة".

طول عمري نجمة" آخر تعاون بين نانسي عجرم ومحمد رحيم
على هامش حفل غنائي كبير أحيته نانسي عجرم مع الفنان رامي صبري مؤخراً، في العاصمة السعودية الرياض، على مسرح أبوبكر سالم في بوليفارد رياض سيتي في الرياض، بتنظيم من شركة "بنش مارك"، في أولى حفلاتها لعام 2025، كشفت نانسي عن أغنية تحمل عنوان "طول عمري نجمة" وهي آخر تعاون بينها وبين الملحن الراحل محمد رحيم.
وقالت نانسي خلال تصريحات تلفزيونية: "أغنية طول عمري نجمة، آخر أغنية أخدتها من الملحن الراحل محمد رحيم، وسوف أقوم بطرحها قريباً قبل الألبوم، وسوف أطرحها بطريقة حلوة ومختلفة، من خلال جمع صورنا أنا ومحمد رحيم واسم الأغنية طول عمري نجمة". ويأتي ذلك في لفتة خاصة من النجمة اللبنانية نانسي لتكريم النجم الراحل محمد رحيم والتعبير عن محبّتها الكبيرة له.

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