من جديد : وائل كفوري وطليقته إلى الواجهة!

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عاد اسم الفنان وائل كفوري إلى الواجهة مُجددا وذلك بعدما نشرت إحدى الصفحات الفنية خبرا يفيد بانتصار وائل على طليقته انجيلا بشارة قضائيا.

وبحسب ما نشرت الصفحة، فان القضاء اللبناني حسم عبر رفض محكمة الاستئناف في منطقة الجديدة قضية النفقة التي رفعتها طليقة كفوري، مطالبة بحقوق طفلتيهما.

وتابعت الصفحة: "بعد سنوات من النزاع القضائي، جاء القرار لصالح كفوري، حيث رفضت المحكمة الشكوى المقدّمة من قبل طليقته، متمسكة بالاتفاق المبرم بين الطرفين عام 2019".

اللافت أن الحكم الذي صدر عام 2019 استند إلى طريقة حساب النفقة على أساس سعر صرف 1500 ليرة لبنانية للدولار الواحد، بدل تعديل المبلغ بما يتناسب مع التدهور الاقتصادي والأزمة المالية التي تعصف بلبنان.