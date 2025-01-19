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بالصور: نجمة لبنانية شهيرة في المستشفى.. ماذا جرى؟

19
JANUARY
2025
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مصطفى القياس - إرم نيوز

شاركت الفنانة اللبنانية مي حريري جمهورها صورتين لها من داخل المستشفى، عبر خاصية القصص على حسابها الرسمي على "إنستغرام"، دون الكشف عن طبيعة مرضها أو حالتها الصحية الحالية، وذلك بعد أيام قليلة من تداول أنباء عن تعرضها لوعكة مرضية، ما جعل الأمر محاطًا بالكثير من الغموض.

وفي تواصل "إرم نيوز" مع مي حريري لتوضيح تفاصيل وضعها الصحي الحالي، قالت إنها ترقد حاليًا داخل إحدى

، موضحة أنها خضعت لعملية جراحية في منطقة الرأس، على حد قولها.

وأوضحت قائلة: "خضعت لجراحة إزالة كيس دُهني من منطقة الرأس، أنا بخير، وحالتي الصحية تحسنت، لكن لا أستطيع الكلام بكثرة في الوقت الحالي، ومن المقرر خروجي من المستشفى يوم الاثنين، بناء على تعليمات الأطباء".

ووجهت مي حريري الشكر للجمهور الذي تساءل وأراد الاطمئنان على، مشيرة إلى تواجد أفراد عائلتها إلى جانبها في المستشفى، ومؤكدة إحاطتهم لها بحالة من الحب والدعم المعنوي، وفق تعبيرها.

من جهة أخرى، سألناها عن مرورها بأزمات خلال الشهور الماضية، بينها تعرض منزلها في لندن لحريق ومن ثم دخولها في وعكة صحية. أجابت بالقول: "الحمد لله، أنا بخير ولدي أعمال فنية جاهزة للطرح خلال الفترة المقبلة، حيث إن
لم تمكنني من طرحها سابقًا، وفضلت أن أؤجل طرح الأغنيات الجديدة إلى حين انتهاء الحرب، ووقت أن تتهيأ الأجواء لتقديم الأغنيات".

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