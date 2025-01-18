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عالم الزلازل المثير للجدل يعود الى الواجهة "ويحذر" من زلزال قوي...!

18
JANUARY
2025
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حذر راصد الزلازل الهولندي فرانك هوغربيتس من خلال فيديو  من احتمال وقوع زلزال بقوة 7 ريختر أو أكثر نتيجة الهندسة الكوكبية والقمرية المحددة في النظام الشمسي. وأوضح أن هذه الهندسة من شأنها أن تفاقم في زيادة النشاط الزلزالي في النصف الثاني من شهر كانون الثاني/يناير مع احتمال حدوث زلزال بقوة 7 درجات على مقياس ريختر أو أكثر. وأرفق هوغربيتس تحذيره بنشرته الدورية حول الاقترانات بين الكواكب وتأثيرها على الكرة الأرضية، ما قد يتسبب بتلك الزلازل، وهي النظرية التي يدافع عنها هوغربيتس بكل قوته بالرغم من تأكيد العديد من العلماء بأن ذلك التقارب ما بين الكواكب وتحركاتها لا يؤثر بأي شكل من الأشكال على القشرة الأرضية. يذكر أن توقعات وتحذيرات هوغربيتس أثارت كثيرا من الجدل حول العالم، حيث ربط توقعاته باقترانات الكواكب في الفضاء واصطفافها وتكوينها “هندسة حرجة” تؤثر على الأرض وتتسبب بالزلازل، بحسب نظرية هوغربيتس، فيما يرفضها العلماء.


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