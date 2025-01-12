صوّرها بشكل مخل فخطفته إلى شقة.. "بلوغر" تمثل أمام القضاء!

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ألقت الأجهزة الأمنية القبض على البلوغر هدير عبد الرازق ووالدها داخل شقة في القاهرة الجديدة، على خلفية بلاغ مقدم ضدها يتهمها باحتجاز شاب داخل الشقة. وأمام رجال المباحث، اتهمت هدير الشاب بتصويرها بشكل مخل وابتزازها ببث فيديوهات على التواصل الاجتماعي، مما استدعى اقتيادهم إلى قسم شرطة التجمع الأول، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.

ونفى الشاب التهم الموجهة له من البلوغر هدير عبد الرازق، مشيرا إلى أنه تجمعه بها علاقة منذ فترة.



ومن المقرر أن يتم إحالة التحقيق لمحكمة مستأنف الاقتصادية، لتفصل في استئناف البلوغر هدير عبد الرازق على حكم حبسها لمدة سنة، على خلفية اتهامها ببث فيديوهات خادشة للحياء، في جلسة 4 شباط المقبل.