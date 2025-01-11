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اعتداء عنيف على فنان شهير في دمشق!

11
JANUARY
2025
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ضجت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية بخبر تعرض الفنان عبد المنعم عمايري للاعتداء في العاصمة السورية دمشق.

وعقب انتشار الخبر، تداول نشطاء شائعات تتحدث عن نفي عبد المنعم عمايري لموضوع تعرضه للضرب، ما دفع ابنته مريم إلى حسم الجدل من خلال مشاركة ستوري عبر إنستغرام كتبت فيها : "عبد المنعم عمايري لن ينفي والخبر صحيح".

وكتبت مريم: "أين القانون والأخلاق، دينك لا يسمح لك بسماع الكفر ولكن يسمح لك أن تضرب شخص أكبر من والدك حتى يغمى عليه".

وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي معلومات مفادها بأن الاعتداء على عمايري جاء بسبب "التلفظ بسب الذات الإلهية".

وشرحت مريم في النهاية أن والدها كان مريضاً في الأصل وأجرى عمليتين جراحيتين في الكبد والمرارة، وأنه تعرض للركل والضرب العنيف على كبده.

بدورها، وجّهت الفنانة أمل عرفة رسالة دعم وتضامن لطليقها الفنان عبد المنعم عمايري، عبر حسابها على "فيسبوك"، وقالت في منشور مقتضب: "عبد المنعم عمايري. كرامتك عالعين والراس يا أبو ولادي سلامتك يا بلد".

وعمايري ممثل فلسطيني تعود أصول عائلته إلى قرية الجاعونة في فلسطين ولكنه ولد وعاش في سوريا.

 

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