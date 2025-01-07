معروفة بمواقفها الداعمة للعدو.. القبض على إعلامية شهيرة!

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نواعم - ألقت قوات الأمن الكويتية القبض على الإعلامية فجر السعيد بتهمة الإساءة إلى رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، وذلك بسبب تصريحاتها التي تضمنت الإشارة إلى أن شقيقه يحمل الجنسية الكويتية ويعيش في الكويت وعلى إثر ذلك، تم تغريمها 100 دينار كويتي للإفراج عنها.

وبحسب تصريحات السعيد، فإن رئيس الوزراء العراقي تقدم بشكوى ضدها في وزارة الخارجية العراقية، التي حولت القضية إلى نظيرتها الكويتية.

إلا أن الإعلامية الكويتية لم تتوقف عن الدفاع عن نفسها، بل ظهرت في مقطع فيديو من داخل مقر أمن الدولة، حيث تحدت رئيس الوزراء العراقي قائلة إنه يجب أن ينزل إلى الشارع ليرى بنفسه من يلتف حوله، مشيرة إلى أنها لا ترى في تصريحاتها ما يستحق كل هذا الهجوم. وأضافت بأنها تدفع 100 دينار كفالة رغم أنها لم تفهم التهمة الموجهة إليها.

كما تداولت وسائل الإعلام الكويتية تصريحاً آخر لها قالت فيه: "إذا كان هناك خطأ في قول أن شقيق رئيس الوزراء العراقي يحمل الجنسية الكويتية، فلماذا لا ينفي ذلك؟".

من جانبها، نشرت الإعلامية مي العيدان صورة لها برفقة فجر السعيد، مؤكدة دعمها المستمر لها.