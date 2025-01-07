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في ذكرى رحيل ابنه... ماذا فعل الوسوف؟

7
JANUARY
2025
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لها - 

عبّر النجم جورج وسوف عن حزنه وشوقه لابنه الراحل وديع، في ذكرى رحيله الذي يصادف في 6 كانون الثاني (يناير) 2023.

واستذكر النجم السوري رحيل ابنه من خلال مقطع مصوّر نشره عبر حسابه في "إنستغرام"، من إحدى حفلاته الغنائية وظهر فيه وهو يغنّي "من يوم ما سافر حبيبي"، ويظهر "أبو وديع" متأثراً وحزيناً وهو يردّد كلمات الأغنية ويقول: "حطيت على القلب إيدي وانا بودّع وحيدي، وأقول يا عين اسعفيني. يا عين بالدمع جودي من يوم ما سافر حبيبي". وأرفق الفيديو بالتعليق: "آخ يا وديع، أصعب ذكرى لا تُنسى، 6-1-2023".

وتفاعل النجوم والجمهور بشكل واسع مع منشور الوسوف، وعبّروا عن محبتهم الكبيرة له، وأن تدوم عليه نعمة الصحة.

وتصادف هذا العام الذكرى الثانية لرحيل وديع الذي غادر عالمنا عن عمر ناهز 39 عاماً إثر مضاعفات ناجمة عن عملية جراحية في المعدة.

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