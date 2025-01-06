كيف علقت مقدمة برنامج MiniMafia على الانتقادات التي طالت برنامجها...!؟

A + A -

بعد الضجة التي أثارها برنامج "ميني مافيا" عبر قناة "الجديد" واتهامه باستغلال الأطفال لأغراض سياسية، علّقت مقدمة البرنامج الإعلامية كارين سلامة على الأمر.



وعلّقت سلامة عبر حسابها على "إكس" قائلة: "مع احترامي لكل الآراء اللي تفاعلت مع أول حلقة من برنامج mini mafia ، وخصوصاً اللي اعترضت وزعمت إنو الهدف استغلال الأطفال بقول اذا فعلاً أساءت الحلقة للأطفال فأنا بعتذر لأني إم وحريصة عاكل طفل بالكوكب أكتر من كل المتاجرين بالطفولة فكم بالحري أطفال بلدي ".



وأضافت: "أما إذا الحقيقة بتجرح لأنو الأطفال فضحوا المجتمع اللي هوي ربّاهن عا ثقافة رفض الآخر فهيدي مسؤولية المجتمع وخصوصاً الأهل مش مسؤولية إعلامية أو فريق عمل سلّطوا الضو عالواقع وقاموا بواجبهن المهني على أكمل وجه ومن دون انحياز ولبعض المزايدين خدوا فكرة عن برنامج miniMafia".