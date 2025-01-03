هدى شديد تبعث الامل من جديد: حبكن وصلاتكن هني احلى دعم وأمل وايمان متجدد

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كتبت الاعلامية هدى شديد عبر حسابها على منصة "اكس":
بأمل وإيمان افتتحت السنة الجديدة اليوم بأول جلسة علاج موجّه targeted_therapy# باب جديد فُتِح أمامي بعد ما كانت أقفلت كل الأبواب. الشيخ بيار الضاهر ارسل فحوصاتي عا اميركا والمعجزة طلعت بستفيد من دواء اسمه #cetuximab ١/١ مع اني عملت الفحص بـ2022 بـUSA وهالباب كان مسكّر ١/١
٢/١ بشكر كل اللي صلّوا وبعدهم عم يدعولي من كل المناطق ومن كل الطوائف، حبكن وصلاتكن هني احلى دعم وأمل وايمان متجدد . بشكر اصحابي وزملائي وعيلتي وإدارتي
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بشكر الأطباء السهرانين عليي