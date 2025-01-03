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بالصورة: إعتقال فنان من قبل النظام الجديد في سورية!

3
JANUARY
2025
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لها -

أفرجت إدارة العمليات العسكرية في سوريا عن الكاتب علي معين صالح بعد اعتقاله خلال الحملة الأمنية التي نفذتها أمس (الخميس) في حيّي عكرمة ووادي الذهب بمدينة حمص، كما أفرجت عن نحو 20 شخصاً بعد خضوعهم لعمليات تسوية، وفق ما أفاد "المرصد السوري لحقوق الإنسان" الذي أشار إلى أن الكاتب السوري اشتُهر بكتابة الأعمال الدرامية مثل مسلسل "كسر عضم"، والتي تسلّط الضوء على قضايا اجتماعية وإنسانية، ويُعرف بأنه شخصية مدنية مستقلة وغير منخرطة في أي أنشطة سياسية أو عسكرية،

وأثارت أنباء اعتقاله موجة من القلق والاستنكار بين الفنانين على غرار مواطنته المخرجة رشا شربتجي التي قالت: "الشاب الخلوق الشهم الكاتب العبقري علي معين صالح، اللي كان من أول المعارضين للنظام سرّاً وعلناً ومن زمان، وقدم مسلسل "كسر عضم"، اللي فضح ممارسات الإجرام بحق الناس، ليش حتى يتم توقيفو؟".

وتابعت: "هل هو مذنب؟؟ هل هو شارك بحملات مع النظام بقتل الناس البريئة؟"، مضيفةً: "أنا بعرف علي كتير منيح وبعرف أديش هو ابن حارة شعبية وعيلة بسيطة، ودائماً كان حلمو يوَصّل صوت الناس عن طريق قلمو!".

واختتمت شربتجي كلامها بالقول: "بتمنى من الهيئة إذا كانت مسؤولة عن توقيف الكاتب علي صالح تلاحق ملابسات الموضوع".

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