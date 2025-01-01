بالفيديو - توقعات ماغي فرح 2025 : حرب وكوارث وأوبئة.. سنة مصيرية!

A + A -

حلت الإعلامية وعالمة الفلك ماغي فرح ضيفة مع الاعلامي اللبناني نيشان بحلقة خاصة لمناسبة رأس السنة، حيث أطلقت سلسلة من التوقعات للبنان والعالم العربي والعالم. ففي البداية، اكدت ماغي فرح ان هذه السنة تعد امتداداً لعام 2024 وستشهد تغييرات كثيرة وتطورات عديدة، حيث قالت إن التغيير الذي بدأ من لبنان وسوريا سيمتد إلى العراق وايران ومصر والأردن، متخوفةً من سقوط النظام في مصر والأردن. كما تحدثت ماغي عن إمكانية عودة الحـرب على لبنان بعد انتهاء هدنة الـ60 يوماً، متخوفةً كذلك من حصول خلاف داخلي.



هذا واكدت ماغي ان احمد الشرع "الجولاني" لم يقنعها ووصفته بأنه "دمية" بيد الدول العظمى. وأضافت ماغي بتوقعاتها أن عام 2025 سيشهد حصول كوارث طبيعية وزلازل، مؤكدةً أن فترة الصيف ستكون الأشد سخونة وخطورة. ومن ناحية اخرى، اطلقت ماغي ايضاً في الحلقة سلسلة من التوقعات الخاصة بالأبراج، مؤكدةً أنها ستكون سنة مصيرية بالنسبة للعديد من الأبراج.





شاهد الفيديو المرفق