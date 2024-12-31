"لوحة مخيفة عنوانها الشر تهدد أدق تفاصيل حياتنا".. ميشال حايك يكشف: حدث كبير يسبق الرئاسة والرئيس!

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جاءت توقعات المنجم ميشال حايك بشأن لبنان لعام 2025 وأطلق عليه "عام الغموض".

وقال حايك إنّه "نعم في رئاسة بعملية قيصرية وحدث كبير يسبق الرئاسة والرئيس. والرئيس المقبل انتقالي وعليه خطر ورقم الجلسة فيه تحد للحظ. والتسوية ستمر بمعراب وميقاتي موجود في كل المعادلات."

وأكمل حايك: "لوحة مخيفة عنوانها الشر تهدد العالم وأدق تفاصيل حياتنا وتسبقنا الى مراكز العبادة."

وأضاف: "هناك "شقلبة كونية" وعلينا مواجهة الشر بقوة الارادة."

وعن المبعوث الأميركي عاموس هوكشتاين قال حايك: "هوكشتاين راجع لأكثر من سبب دبلوماسي ليكمل شغله وعاطفيًا ليفقد حدن عزيز عليه ويقول أبعد من التوقع أنو رح يضل رايح جاي علبنان."

وعن الرئيس بري قال: "قلة النوم بعين التينة رح تنعكس عسلامة الرئيس بري"، مضيفًا أنّ "بري رح يشيل الطبخة عن النار قبل ما تستوي عند غيرو."