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في رأس السنة... هؤلاء سيعودون بالزمن "إلى الوراء"!

31
DECEMBER
2024
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سيعيش عدد من سكان العالم، حالة فريدة من نوعها، عندما "يعودون بالزمن للوراء"، خلال رأس السنة.

هذه الحالة تتكون عندما يسافر راكب من دولة، في 1 كانون الثاني 2025، ويصل إلى دولة أخرى في 31 كانون الأول 2024.

هذه الحالة ستتوفر في رحلات محددة، مثلاً: رحلة طوكيو إلى لوس أنجلوس، حيث يمكن للمسافر المغادرة على رحلة الساعة 1 فجرا في 2025، ويصل إلى الغرب الأميركي الساعة السادسة عصرا، عام 2024، مما يتيح له الاحتفال بالعام الجديد مرتين.

ومثل هذه الرحلة، توفر رحلة هونغ كونغ إلى لوس أنجلوس نفس الحالة، وكذلك هونغ كونغ إلى فانكوفر الكندية.

الانتقال من 2025 إلى 2024 خلال رحلة، سببه فرق التوقيت، حيث تسبق طوكيو لوس أنجلوس بـ17 ساعة، أما الرحلة فتستغرق 10 ساعات، مما يمكن المسافر من السفر عبر الزمن.

وستكون لوس أنجلوس ومناطق الغرب الأميركي والكندي، وجزيرة هاواي، من المناطق الأخيرة التي ستحتفل برأس السنة، بينما تفتتح أستراليا ودول شرق آسيا السنة مبكرا قبل الجميع.

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