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بعد اتهام زوجها باغتصاب طفلة.. نجمة شهيرة بردة فعل غير متوقعة!

13
DECEMBER
2024
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تعيش النجمة العالمية بيونسيه حالة من الانهيار، بعد اتهام زوجها مغني الراب الشهير جاي زي رسمياً باغتصاب فتاة تبلغ من العمر 13 عاماً.

ووسط هذه الحالة النفسية السيئة التي تمر بها مغنية فرقة Cowboy Carter، البالغة من العمر 43 عامًا، نفى زوجها زي المزاعم واصفًا إياها بـ"الشنيعة"، مشددًا على أن الضحية لا بد أن تقدم شكوى جنائية في حال كانت مزاعمها حقيقية.

كما أوضح أنه سيواجه المحامي المسؤول عن الدعوى، مُشيرًا إلى أنه يستغل الضحايا لمصالحه الشخصية.

وبيَّن جاي زي في بيان أن أكثر ما يحزنه في هذا الموقف هو ما ستعانيه عائلته وأطفاله من زوجته بيونسيه وابنته بلو آيفي (12 عامًا)، والتوأم رومي وسير (7 أعوام).

وأما عن النجمة بيونسيه فلا تتوقف عن البكاء، كما ألغت مقابلة للترويج لفيلم Mufasa: The Lion King، الذي تشارك فيه مع ابنتها بلو آيفي 12 عاما، كانت مقررة يوم 24 كانون الأول (ديسمبر) الحالي، وفق ما نقلت صحيفة "ديلي ميل".

وانتقل زوجها للعيش في مكان آخر حتى يتمكن من العمل على قضيته من دون أن يؤثر وجوده على أولاده.

Al-Jadeed
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