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بالصور: الفنانة نجوى كرم تتعرض لهجوم حاد!

24
NOVEMBER
2024
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أحيت الفنانة نجوى كرم، مساء أمس السبت، حفل زفاف خاص في العاصمة السعودية "الرياض"، حيث تألقت بـ فستان أسود عصري، تميز بتصميمه الغريب، والذي وجد فيه النشطاء شبهاً بـ المبخرة التقليدية السعودية.

نجوى كرم بفستان المبخرة السعودية
وتصدرت النجمة اللبنانية قائمة إكسبلورر إنستقرام ووسوم منصة (X) بسبب إطلالتها الفخمة في حفل الزفاف السعودي الذي أقيم في مدينة الرياض، حيث تألقت بفستان أسود طويل وضيق من قماش المخمل من تصميم العالمي نيكولا جبران.

تميز فستان نجوى كرم بالياقة الرباعية المدببة من الأمام والخلف، والتي أخفت ورائها حمالات الصدر المشغولة من قماش التول، لينسدل الفستان بشكل مجسم قبل أن ينفرش من أسفله بقصة ذيل حورية البحر، وقد زُين الفستان بأحجار سوداء لامعة.

واعتمدت الفنانة الشهيرة في ظهورها مكياج الوجه الهادئ مع لمسة دخانية بسيطة ومسحوبة أبرزت عيناها، واختارت أن تترك شعرها ينسدل بطريقة WAVI على كتفيها وظهرها.

وقدمت أداءً فريداً مزجت فيه بين الفلكلور الشامي والنغمات الخليجية من خلال أدائها أغنية "دقوا المهابيج"، والتي حرصت من خلالها على استبدال كلمة "جنوبي" بـ "سعودي" لتصبح العبارة كاملة "خلوا الهوا سعودي".

لتقع نجوى كرم بعد ذلك في مرمى الهجوم الحاد والانتقادات السلبية، حيث استهجن نشطاء استبدالها عبارة " الهوى جنوبي" بـ "الهوى سعودي" في ظل الأحداث الأمنية والحرب الإسرائيلية المستمرة على لبنان، بينما استهزأ آخرون بـ فستان المبخرة.

 

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