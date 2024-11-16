بالصورة - " شو القصة "؟ هجوم على ملكة جمال لبنان!

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انتقدت إعلاميّة الmtv نوال بري مشاركة ملكة جمال لبنان ندى كوسا في مسابقة ملكة جمال الكون المقامة في المكسيك. كما قامت بري بمهاجمة كوسا بسبب لباسها في المسابقة، وكتبت عبر خاصية "ستوري" عبر حسابها على "انستغرام": ما بيكفي ما كان وقتها تمثلنا ونحن بهالوضع.. كمان سمتلنا بدنا بهال outfit الكارثة".





وكان قد نشر المصمم اللبناني جو شليطا عبر انستغرام فيديو للفستان الذي يمثل إطلالة الزي الوطني اللبناني لملكة جمال لبنان لعام 2024 ندى كوسا، والذي حمل توقيع المصمم اللبناني جو شليطا، خلال مشاركتها ضمن مرحلة المنافسة التمهيدية في مسابقة ملكة جمال الكون 2024 التي أقيمت في المكسيك صباح اليوم الجمعة.



وفي هذا السياق، كشف شليطا في الفيديو أنه اختار اللون الأرجواني كلون أساسي لزي كوسا لأنه يمثل "اللون الصوري أي اللون الملكي المشتق من مدينة صور التاريخية".



وكتب جو شليطا عن الفستان: "قصيدة لأرجوان صور: هدية لبنان للعالم... من قلب فينيقيا القديمة، في مدينة صور الأسطورية، لبنان، وُلد اللون الأرجواني الصوري. أصبح هذا اللون العميق والمهيب، المستخرج من صدفة الموريكس النادرة، علامة على الملوكية والقوة والهيبة."



وتابع المنشور: "الليلة، بينما تتألق ملكة جمال لبنان على المسرح، فإنها تحمل معها إرث أمة تمتد مساهماتها في الثقافة والموضة إلى آلاف السنين.... زيها مستوحى من أناقة وقوة أميرة لبنانية من القرن التاسع عشر، مزينة بمعطف القبران التقليدي، وهو تحفة من المخمل المطرز يدوياً. فوق رأسها، يقف غطاء الرأس المخروطي الأيقوني الطنطور، الذي كانت ترتديه النساء النبلاء في لبنان، شامخًا - رمزًا للفخر والمرونة والجمال. هذا أكثر من مجرد زي؛ إنه تكريم لتراث لبنان كمنارة للأناقة والتاريخ والتأثير. احتفال باللون الأرجواني الملكي الذي، مثل لبنان نفسه، لامس العالم."