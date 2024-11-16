في أول ظهور له على حلبة الملاكمة منذ 20 سنة.. تايسون يخسر مباراة العودة أمام "يوتيوبر"

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في أول نزال احترافي يخوضه منذ نحو 20 سنة، خسر أسطورة الملاكمة مايك تايسون، أمام صانع المحتوى "اليوتيوبر" جيك بول، بمباراة للوزن الثقيل أقيمت، السبت، في تكساس بالولايات المتحدة.

وأذيعت المباراة على شبكة "نتفليكس" مباشرة، بين المؤثر البالغ من العمر 27 عاما والذي تحول إلى ملاكم، وتايسون (58 عاما) الذي أرعب منافسيه في فئة الوزن الثقيل في حقبتي الثمانينيات والتسعينيات، بحضور حشد كبير من المتابعين في حلبة ملعب "AT&T" في أرلينغتون.

وكان من المقرر في البداية أن يقام النزال الذي يتكون من 8 جولات مدة كل منها دقيقتان وافقت عليها سلطات الملاكمة في تكساس، في يوليو، لكن تم تأجيله في مايو بعدما احتاج تايسون إلى علاج طبي على متن رحلة جويّة بين ميامي ولوس أنجليس إثر تقيؤ الدم بسبب قرحة نازفة.