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بعد إنتشار خبر "وجود مسلحين داخل مبنى يملكه".. راغب علامه يرد!

19
OCTOBER
2024
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كتب الفنان راغب علامة عبر حسابه على منصّة "إكس": "يبدو أن العقول السوداء لم تطل فقط مجالي الفني وحياتي العائلية بل تطاولت على الممتلكات الشخصية ايضاً !صباح اليوم تم تداول مقطع من فيديو مع رسالة صوتية على مواقع التواصل يفيد بوجود مسلحين في مبنى املكه في منطقة جونية والمضحك في الموضوع ان هذا المبنى بالذات هو مستأجر بالكامل منذ أكثر من سنتين وهو في وسط اكثر منطقة أمنية في جونيه بين امن الدولة والسراي ومبني الامن العام، والقوى الأمنية لديها هويات كل القاطنين في المبنى. لكن الموضوع اصبح بعهدة القضاء وقوى الامن وسنقوم بكشف هوية المرسل ونحيله الى القضاء المختص ليصار الى محاكمته ..فاقتضى التوضيح".

 

 

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