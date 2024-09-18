زيلينسكي يتدخل لاطلاق سراح أوسيك بعد اعتقاله في بولندا (بالفيديو)

A + A -

تم التأكيد على أن بطل العالم للوزن الثقيل قد أطلق سراحه

"تم إطلاق سراح بطلنا ولم يعد أحد يحتجزه بعد الآن"، هذا ما قاله فولوديمير زيلينسكي، رئيس أوكرانيا، بعد أن تم التأكيد على أن أولكسندر أوسيك، بطل العالم للوزن الثقيل، قد أطلق سراحه بعد اعتقاله في مطار كراكوف في بولندا.

وقال زيلينسكي "أشعر بخيبة أمل من هذا الموقف تجاه مواطننا وبطلنا، لقد أصدرت تعليمات إلى وزير الخارجية ووزير الشؤون الداخلية كليمنكو للمتابعة والتحقيق على الفور في جميع تفاصيل الحادث الذي وقع في مطار كراكوف".

ونشرت زوجة أوسيك مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي يظهر ضباط الشرطة وهم يسيرون مع الملاكم المكبل اليدين. دون أن يتم الكشف عن السبب الرسمي لهذا الاعتقال.

الفيديو على الرابط التالي:

https://x.com/Maks_NAFO_FELLA/status/1836132980865008087/video/2