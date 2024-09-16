طالب يهاجم مدرسة روسية بمطرقة.. أصاب 4 أشخاص

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أعلنت السلطات المحلية الروسية أن 4 أشخاص أصيبوا، الاثنين، في مدرسة في مدينة تشيليابينسك بجبال الأورال على يد طالب هاجمهم بمطرقة.

وكتب الحاكم الإقليمي أليكسي تيكسلر على تليغرام: "حالة طوارئ في المدرسة رقم 68 في تشيليابينسك".

وأضاف أن طالبا يحمل مطرقة "هاجم تلاميذا ومعلمين" قبل أن يلقى القبض عليه.

وأصيب أشخاص، بينهم فتاتان وصبي يبلغ من العمر 13 عاما ومعلمة، ونقلوا إلى المستشفى، وفقا لوزارة الصحة المحلية.

ونقلت وكالة ريا نوفوستي للأنباء عن مصدر في الشرطة أن المهاجم البالغ من العمر 13 عاما كان يحمل أيضا سكينا ومسدسا.

وأعلنت لجنة تحقيق روسية مكلفة بالتحقيقات الرئيسية في البلاد، أنه تم فتح تحقيق بشبهتي "التخطيط لجريمة قتل" و"الإهمال".

وقال أليكسي تيكسلر: "كيف تمكن تلميذ من دخول المدرسة بمطرقة، لماذا لم يتحرك الحراس؟" مؤكدا أنه أمر بالتحقق من مستوى الإجراءات الأمنية في جميع المدارس في المنطقة. ولم تتضح على الفور دوافع المهاجم.

وكانت الهجمات المسلحة في المدارس نادرة للغاية، لكنها تزايدت في روسيا في السنوات الأخيرة لدرجة أنها أقلقت الرئيس فلاديمير بوتين الذي اعتبرها ظاهرة مستوردة من الولايات المتحدة وتأثيرا ضارا للعولمة ما دفعه إلى تشديد القوانين المتعلقة بحمل السلاح.

وفي كانون الأول/ديسمبر 2023، فتحت فتاة تبلغ من العمر 14 عاما النار في مدرسة في مدينة بريانسك في جنوب غرب روسيا، ما أسفر عن مقتل تلميذة، قبل أن تنتحر.

في أيلول/سبتمبر 2022، أدى إطلاق نار في إيجيفسك في وسط روسيا إلى مقتل 18 شخصا. وفي 2021 قتل مهاجم يبلغ من العمر 21 عاما 9 أشخاص داخل مدرسة في قازان بتتارستان.