حسام جنيد: لن أعتذر...!

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قال المغني السوري حسام جنيد، إن كلامه الذي تسبب بإصدار نقابة محترفي الموسيقى والغناء في لبنان بياناً يطالبه بالاعتذار، اجتزأه البعض.

وأضاف في بث مباشر عبر حسابه في فيسبوك، إنه منذ 15 عاماً مضت لم يُخطئ بحق أحد، لافتاً إلى أن العديد من الفنانين اللبنانيين يحبونه ويحبون أعماله.

وأكد الفنان السوري أنه ليس معصوماً عن الخطأ، وأنه كان يجدر به أن يذكر بالاسم المطرب الذي وجه إليه هذا الكلام.

وأضاف المغني السوري أنه يحترم نقيب محترفي الموسيقى والغناء في لبنان فريد بو سعيد وأن من حق الأخير أن يدافع عن فناني بلده. كما أشار إلى أن ما صدر منه قد يكون هفوة، وأنه اعتذر في مقطع فيديو آخر وأكد أن الشعبين السوري واللبناني واحد.

واستنكر حسام جنيد في البث المباشر أن بعضاً من الإعلاميين الذين تحدثوا عنه كثيراً لم يفعلوا شيئاً عندما قامت إحدى الإعلاميات اللبنانيات بالإساءة إلى بلده سوريا، موجهاً حديثه أيضاً لبعض الفنانين. كما لفت إلى أن المطرب الذي وجه إليه الكلام، واتهمه بتخريب عمله في لبنان رفض الذهاب إلى سوريا عندما طلبت منه نقابة الفنانين السوريين ذلك، كما رفض الاعتذار أو الغناء هناك.