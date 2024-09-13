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بعد إنتشار صوره مع ممثلة لبنانية.. نجم عالمي ينفصل عن زوجته!

13
SEPTEMBER
2024
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أكد موقع TMZ أن زواج النجم العالمي جو جوناس والممثلة صوفي تيرنر انتهى بشكل رسمي، حيث توصلا إلى تسوية نهائية.

ووفقًا لوثائق حصل عليها الموقع، توصل جو وصوفي إلى تسوية بشأن طلاقهما، وذلك بعد استعانتهما بوساطة للوصول إلى تسوية بشأن الملكية وحضانة الأطفال.

وعلق الموقع أن الثنائي اللذين أًصبحا رسميًا عازبين مجددا، يعيش كل طرف منهما في علاقة عاطفية.


وتطرق موقع TMZ للعلاقات العاطفية في حياة الثنائي، مشيرًا إلى أن صوفي تواعد الأرستقراطي البريطاني بيريجرين بيرسون، بينما دخل جو في علاقة عاطفية مع الممثلة ستورمي بري في بداية الانفصال، ولاحقًا أشيع عن وجود علاقة عاطفية تجمعه بالممثلة اللبنانية المقيمة في الكويت ليلى عبدالله بهد ظهورهما مها بأجواء حميمة على أحد الشواطئ في اليونان.

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