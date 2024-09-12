تجوال فضائي.. طاقم سبايس إكس ينطلق!

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في سابقة تاريخية، بدأ أعضاء بعثة "بولاريس دون" التابعة لشركة "سبايس إكس" أول عملية تجوّل في الفضاء لروّاد غير محترفين، وفقًا لإعلان الشركة خلال بث مباشر عبر الإنترنت.

وقد أطلقت "سبايس إكس" مهمتها الفضائية الثلاثاء، مع طاقم مكوّن من أربعة أفراد، ومن المتوقع أن تستمر لعدة أيام. هذه المهمة تمثل خطوة جديدة ومهمة في عالم الاستكشاف التجاري للفضاء.

انطلقت عملية السير في الفضاء رسميًا في الساعة 10:12 بتوقيت غرينتش، عندما بدأ الأكسجين بالتدفق إلى بزّات رواد الفضاء، مُعلنة بداية مرحلة جديدة في رحلات الفضاء التجارية.