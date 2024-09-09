living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

ماسك يعد بنقل البشر من الأرض الى المريخ... بعد هذا العدد من السنوات!

9
SEPTEMBER
2024
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

تعهد إيلون ماسك، صاحب شركة SpaceX، بنقل البشر إلى المريخ خلال أربع سنوات فقط على متن صاروخه الضخم Starship.

وقال الملياردير، الذي يمتلك أيضًا Tesla وX، إن أول رحلة لـ Starship إلى المريخ ستتم خلال عامين، عندما تفتح نافذة الانتقالات التالية بين الأرض والمريخ.

وتحدث فترات إطلاق النقل بين الأرض والمريخ كل 26 شهرًا، وفق ما نقل موقع ذا صن.

وكتب ماسك في منشور على موقع X، معلنا عن الجداول الزمنية المستهدفة الجديدة: "ستكون هذه المركبات غير مأهولة لاختبار مدى موثوقية الهبوط السليم على المريخ... إذا سارت عمليات الهبوط هذه بشكل جيد، فإن أول رحلة مأهولة إلى المريخ ستكون خلال 4 سنوات."

ولا يأمل " ماسك " فقط في نقل أبناء الأرض إلى الكوكب الأحمر، بل في بناء مدينة مريخية هناك أيضًا.

وأضاف في نفس المنشور: "سينمو معدل الطيران بشكل كبير من هناك، بهدف بناء مدينة مكتفية ذاتيا في حوالي 20 عاما... إن كوننا متعددي الكواكب سيزيد بشكل كبير من العمر المحتمل للوعي، حيث لن يكون لدينا بعد الآن كل بويضاتنا، بالمعنى الحرفي والأيضي، على كوكب واحد."

والمركبة الفضائية، التي يبلغ ارتفاعها حوالي 400 قدم، مزودة بـ 33 محركًا، وهي أطول صاروخ يغادر الأرض على الإطلاق.

لقد تم تصميمه منذ البداية ليكون قادرًا على حمل أكثر من 100 طن من البضائع إلى المريخ والقمر، حتى يتمكن من تخزين كل ما يلزم لبناء معسكرات قاعدة خارج الكوكب.

وفي النهاية المدن.

إنه ليس أطول صاروخ تم إطلاقه على الإطلاق فحسب، بل إن المرحلة الأولى من Starship، المعروفة باسم Super Heavy Booster، هي أقوى صاروخ تم بناؤه على الإطلاق ويمكن أن ينتج ما يصل إلى 7.6 مليون كيلوغراما من قوة الدفع.

وهذا ما يقرب من ضعف الرقم القياسي الحالي الذي يحتفظ به نظام الإطلاق الفضائي التابع لناسا (SLS).

ويتم تطوير مركبة ستارشيب كجزء من عقد بقيمة 1.15 مليار دولار مع وكالة ناسا لإيصال رواد فضاء إلى القمر في برنامج أرتميس التابع لوكالة الفضاء الأميركية.

ومع ذلك، فإن مهمات أرتميس - التي تهدف إلى النزول إلى القمر لأول مرة منذ أبولو 11 - تعرضت أيضًا لسلسلة من النكسات.

ولا يزال ماسك ووكالة ناسا يعتقدون أن المركبة الفضائية ستكون حاسمة في مساعدة البشر على أن يصبحوا كائنات تعيش بين الكواكب، وهو حلم طال انتظاره لمؤسس SpaceX.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2024. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   