بعد توقعاته عن انقراض دول.. تنبؤات صادمة لإيلون ماسك!

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اعتبر رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك الأزمة الديموغرافية في الاتحاد الأوروبي أمرا لا مفر منه.

وكتب ماسك معلقا على منشور على منصته "إكس" حول معدل المواليد المنخفض القياسي في الاتحاد الأوروبي منذ عام 1960: "معدلات الولادة مستمرة في الهبوط. والانهيار السكاني أمر لا مفر منه".

وسبق أن قال ماسك إن العديد من الدول يمكن أن تختفي إذا لم تتخذ إجراءات حاسمة لتحسين الوضع الديموغرافي.

ونشر المعهد الوطني للإحصاء والبحوث الاقتصادية في فرنسا (Insee) في وقت سابق تقريرا أظهر أن معدل الولادة في فرنسا استمر في الانخفاض وسجل رقما قياسيا في النصف الأول من عام 2024.