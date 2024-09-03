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قصة مروعة: يرسم لوحاته بالدم البشري...!

3
SEPTEMBER
2024
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فنان أمريكي، لا يحلو له أنْ يرسمَ لوحاته التي غزت العالم، إلَّا بالدَّم البشريِّ.

 وقد تم القبض عليه، عندما تم العثور عليه فاقد الوعي؛ لتكتشف الشرطة بحوزته أسلحة غير مرخَّصة، وكميات كبيرة من المخدِّرات.


وبحسب صحيفة «نيويورك بوست»، تمَّ في البداية استدعاء الإسعاف إلى منزل واقع في شارع وود بتوتنفيل، بعد بلاغ عن وجود شخص فاقد للوعي، ليكتشفوا أنَّ هذا الشخص هو «نسينت كاستيجليا» 42 عامًا، فنان الوشم المعروف، والذِي يتابعه آلاف الأشخاص على وسائل التَّواصل الاجتماعيِّ.

 على إثر ذلك، تمَّ استدعاء الشرطة إلى مكان الحادث، وبينما كان الفنان يتلقَّى الإسعافات الأوليَّة، تم إخطارهم بوجود سلاح ناري في غرفة نومه.


وخلال عملية البحث، صادرت الشرطة أسلحة ناريَّة وذخائر إضافيَّة، بما في ذلك بندقية «موسبرغ» عيار 12، مع 6 طلقات في المخزن، والتي تم العثور عليها مخبَّأة داخل خزانة غرفة نوم كاستيجليا.

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