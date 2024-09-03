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مخرج لبناني في ذمة الله!

3
SEPTEMBER
2024
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رحل اليوم المخرج اللبناني ايلي سعادة الذي قدم للتلفزيون وتحديداً تلفزيون لبنان أهم وأبرز المسلسلات الدرامية المميزة لاسيما التي كانت من بطولة زوجته الممثلة والاعلامية نهى الخطيب التي سبقته في الرحيل مثل : "غرباء" و "مياسة" و "القيد" و "حنين" و "النهر" ، "لمن تغني الطيور" ، "الهاجس" ، "شهيرات في الحب" و"الجوال" وغيرهم .
 

تولى اخراج هذه الاعمال لشريكة حياته قدم مجموعة واسعة من المسلسلات بالاسود والابيض للمطربة الكبيرة سميرة توفيق وبالالوان الى الفنانة وردة الجزائرية الى الممثلات وفاء طربيه ، سميرة بارودي و إلسي فرنيني ونخبة كبيرة من نجوم الشاشة مثل : احسان صادق، انطوان كرباج ، جهاد الاطرش ، إلفيرا يونس، عبد المجيد مجذوب وآمال العريس، لمياء فغالي،  جورجت النابلسي وشكيب خوري، محمد الكبي، عماد فريد ، وفاء شرارة وسمير شمص،  منير كسرواني،  منى طايع، زكريا عرداتي ،نبيل ابو مراد وغيرهم .
 

المخرج ايلي سعادة الذي غاب عن الاخراج مع مرض زوجته ثم وفاتها عانى المرض في أيامه الاخيرة وقد  كرمه منذ أشهر وزير الاعلام في حكومة تصريف الأعمال زياد المكاري وتسلّمت الدرع ابنته ندى بالنيابة عنه، كما كرمه تلفزيون لبنان بحلقة مشتركة مع زوجته في برنامج " ألبوم الاصالة " وسيعيد عرضها قريباً .

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