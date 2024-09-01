طلاق فنانة لبنانية شهيرة؟

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نواعم -

نفت معلومات خاصة لموقعنا ما تردد في الأيام الماضية عن انفصال النجمة اللبنانية نجوى كرم وزوجها عمر الدهماني، وكانت كرم أعلنت قبل حوالي شهرين عن ارتباطها رسميا،ً بعد سنوات من زواج تداول في وسائل الاعلام لكنها لم تعترف به إلّا مؤخراً.

والواضح أن ادارة اعمال نجوى كرم من المقربين تغيّرت قبل ثلاثة اسابيع، وعُلم أن زوجها تدخل لهذا الغرض، وأن المكتب مقسم المسؤوليات بيد دبي وبيروت، وهذا ما ظهر واضحًا في حفلها الاخير الذي أحيته في دمشق، اذ ارتدت من تصميم مرمر حليم من الامارات المتحدة.

في السياق، كانت نواعم أول من نشر عن نيّة كرم بإصدار أغنية ثالثة في موسم الصيف، وأكدت ذلك كرم في المؤتمر الصحافي الذي عقدته في دمشق، لكنها لا زالت حتى الساعة تدرس امكانية اصدار الجديد أو تأخيرها، وأمامها خيارين إما أن تصدرها أوائل شهر سبتمبر، وإما تأجيلها حتى بداية السنة المقبلة، أي تزامناً مع مناسبات وأعياد الميلاد ورأس السنة.

يذكر أن نجوى أصدرت هذا الصيف أغنيتين، الأولى "تعا نقعد سوا"/ لعماد شمس الدين، والثانية "يلعن البعد " وحققت نسبة متابعة عالية .وقطفت نجاح "يلعن البعد" مؤخراً في دمشق، إذ رددها الجمهور بسرعة البرق أمام كرم التي استعجبت بالسرعة التي حفظها الناس لأغنية لم يمض على صدورها أكثر من أسبوعين.