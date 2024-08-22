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نجوى كرم مستمرة في تحقيق الأرقام القياسية في الحضور الجماهيري..

22
AUGUST
2024
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نجوى كرم SOLD OUT في أمسية "ورود الدار" في سوريا

بتاريخ: 21 آب/أغسطس 2024:
ستشهد أمسية "ورود الدار" لشمس الأغنية العربية الفنانة نجوى كرم تدفق جماهيري كبير، بعدما أعلنت الشركة المنظمة "مومنتس افانتس" عن إكتمال عدد الحضور وتحقيقSOLD OUT للحفل الذي سيعقد في الجمهورية السورية يوم مساء يوم 23 آب/أغسطس 2024 المقبل بمدينة دمشق في مجمّع دمّر الثقافي - المسرح المكشوف.
وجاء ذلك بعد تصدرها "تريند" بقلوب الجمهور السوري الذي سيتدفق من معظم المحافظات، لحضور أمسية "ورود الدار" والتي تصدرت جميع المنصات الإعلامية في سوريا.
وكانت نجوى قد أعلنت عبر جميع المنصات التواصل الإجتماعي والإعلامية خلال الحملة الإعلامية عن شوقها الكبير والمستمر للجمهور السوري، وأنها تستعد لهذا الحفل مع فرقتها الموسيقية بشكل خاص من برنامج غنائي سيشهد العديد من أغنيات أرشيفها القديم بشكل توزيع موسيقي متجدد وبنفس الروح واللحن، الى جانب الأغنيات الجديدة.

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