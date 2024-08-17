تورطت بمقتل ممثل "فريندز".. تعرف على "ملكة الكيتامين"

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بعد نحو 10 أشهر على وفاته، تم توجيه الاتهام إلى 5 أشخاص على علاقة بموت الممثل ماثيو بيري نجم مسلسل فريندز "الأصدقاء" في أكتوبر 2023 نتيجة "التأثيرات الحادة للكيتامين" والغرق اللاحق، وفقًا لبيان صحفي صادر عن مكتب المدعي العام الأميركي في لوس أنجلوس

ومن بين المتهمين طبيبان ومساعد بيري الشخصي، وسيدة تتاجر في العقاقير المخدرة يشار إليها من قبل السلطات باسم "ملكة الكيتامين".

وبحسب المحامي الأميركي، إي. مارتن إسترادا، فقد "تضمنت هذه الشبكة مساعدًا ووسطاء مختلفين وطبيبين ومصدرًا رئيسيًا لإمدادات المخدرات تُعرف باسم "ملكة الكيتامين"، . لقد أعطوا حوالي 20 قارورة من الكيتامين للسيد بيري مقابل 55 ألف دولار نقدًا".

واعترف كينيث إيواماسا، مساعد بيري، الذي كان يقيم معه، بالذنب في تهمة واحدة، وهي التورط في توزيع الكيتامين الذي أفضى إلى حدوث الوفاة، كما اعترف شخصان آخران، إريك فليمنغ والطبيب مارك تشافيز، بالذنب في تهمة التورط في توزيع المخدرات بشكل غير قانوني.

كما يواجه الطبيب، سلفادور بلاسينسيا، المتهم بتزويد بيري بالكيتامين، تهمة تزوير سجلات طبية، ووجهت السلطات لتاجرة المخدرات المتهمة، جاسفين سانغا، تسع تهم، من بينها التورط في توزيع الكيتامين، وتوزيع الكيتامين الذي أفضى إلى حدوث الوفاة.

"ملكة الكيتامين"

أما جاسفين سانغا 41 عاما، والمعروفة بين عملائها في هوليوود باسم "ملكة الكيتامين" ،فقد دفعت ببراءتها من التهم في المحكمة يوم الخميس، لكن ممثلي الادعاء يقولون إنها كانت مسؤولة عن توريد المخدرات التي تسببت في وفاة بيري، بعد استغلال إدمانه لتحقيق الربح.

وكشفت الرسائل النصية بين المتهمين أن سانغا كانت معروفة في المجتمع بـ "التعامل فقط مع المشاهير والراقين".

وعلى عكس معظم التجار العاديين، عاشت سانغا أسلوب حياة مترف مماثل لأسلوب عملائها، وتنشر السيدة البالغة من العمر 41 عامًا، والتي تحمل الجنسيتين البريطانية والأميركية، بانتظام صورًا لنفسها على إنستغرام مرتدية منتجات باهظة الثمن بما في ذلك مجوهرات فان كليف آند آربلز وأحذية لويس فويتون وملابس شانيل، حسب صحيفة "تلغراف".

ولكن بالنسبة لشبكتها من العملاء، كان يُشار إلى منزل سانغا في شمال هوليوود باسم "منزل سانغا ستاش"، وعندما داهمته الشرطة في مارس/آذار 2024، عثروا على "مستودع" للمخدرات، بما في ذلك 1978 جرامًا من الميثامفيتامين وحوالي 80 قارورة تحتوي على سائل شفاف ثبتت إيجابيته للكيتامين.

وكان هناك أيضًا آلاف الحبوب المخلوطة بالكوكايين والزاناكس، إلى جانب أنواع أخرى من المخدرات.

يتردد اسم سانغا مرارا في التحقيقات، وتقول السلطات إن "ملكة الكيتامين" زودت بيري بالمخدرات التي أفضت إلى وفاته في 28 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وتُتهم السيدة، البالغة من العمر 41 عاما، ببيع 50 زجاجة كيتامين للممثل مقابل 11 ألف دولار، ويصفها المدعي العام بأنها تاجرة مخدرات على دراية تامة بأن الكيتامين الذي كانت توزعه قد يفضي إلى حدوث الوفاة.

وقال مارتن استرادا، المدعي العام الأمريكي للمنطقة المركزية في كاليفورنيا، خلال مؤتمر صحفي، إن منزلها في نورث هوليوود كان "مركزا لبيع المخدرات".

وفاة نجم "الأصدقاء"

يذكر أنه عندما عثرت السلطات الأميركية على بيري متوفيا في حوض السباحة الساخن في منزله في لوس أنجلوس العام الماضي، بدا الأمر وكأنه مجرد حادث.

وكان بيري يخضع للعلاج بالتسريب الوريدي بعقار "الكيتامين" بعد إصابته بالاكتئاب، ولم يُعثر على أي مواد مخدرة أو أي شيء آخر يوحي بارتكاب جريمة، وبدا الأمر وكأنه حادث غرق.

وفي الوقت الذي أعرب فيه العالم عن حزنه لوفاة النجم، المعروف بتجسيده دور تشاندلر بينغ في مسلسل"فريندز"، اكتشف الطبيب الشرعي شيئا غريبا أثناء التحقيقات، وهو وجود مستويات عالية من الكيتامين في الدم، وهي مستويات تُستخدم في نطاق التخدير العام أثناء إجراء العمليات الجراحية.

وكان الممثل الأميركي قد قضى عشرات السنوات في العلاج من الإدمان، حتى أعلن ذات مرة أنه تعافى أخيرا.